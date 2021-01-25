Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО)

Интервью 25 января 2021 13:47 (UTC+04:00)
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Уроженец Баку Интигам Акперов – разноплановый и яркий творческий человек: художник-монументалист, живописец, реставратор, писатель, который уже многие годы живёт и создаёт свои произведения в России, в городе Шебекино. Жители Белгородской области неоднократно имели возможность познакомиться с солнечным творчеством художника на персональных выставках, а недавно ведущее российское издательство «Эксмо» представило читателям и его книгу – роман «Прощай, Бобров» – большую историю о человеческих судьбах, которые переплетены между собой, «как большая старая плетеная корзина, собранная из разных кусков виноградной лозы».

Интигам Акперов рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о своих литературных и художественных проектах в России.

– Интигам Лятифович, вы – профессиональный художник, но, насколько известно, вас увлекает и другая творческая деятельность?

– Я счастлив, что прожил всю жизнь художником: писал портреты, украшал быт людей. Но уже очень давно я занимаюсь и литературной деятельностью. В советское время у меня выходили книги, но когда наступили новые времена, я занялся бизнесом – семья для меня всегда стояла на первом месте. Выйдя на пенсию, я вернулся к литературе, и мои книги заинтересовали такое солидное издательство, как «Эксмо» – они взяли две мои работы. Мой роман «Прощай, Бобров» выпустили на Литресе в электронном варианте, в случае успеха обещают и бумажную версию. А сейчас к выходу готовится вторая моя книга – «Тридцать три истории о жизни».

– Вам совершенно точно есть, что рассказать о жизни, например, как художнику вам довелось принимать непосредственное участие в глобальном свершении советской эпохи – в оформлении Московской Олимпиады 1980 года. Это было значимой вехой для вас?

– Именно с Московской Олимпиады началась моя трудовая деятельность. Мне было 24 года, я уже отслужил в армии и окончил художественное училище. В 1979 году я был командирован в Москву во время Спартакиады народов СССР, которая была своего рода генеральной репетицией столицы к Олимпиаде-80. И размещение в отелях, и питание, и транспорт, и сами соревнования проводились с учётом подготовки к Олимпиаде. Я счастлив, что мне довелось это видеть, до сих пор помню все нюансы нашей работы. Я был совсем молодым добросовестным исполнителем: мы создавали интерьеры в Измайлово, в спортивном комплексе ЦСКА и так далее. Конечно, я работал не один, были художники и архитекторы и из других республик. Со многими я до сих пор поддерживаю отношения. Потом меня стали часто приглашать в Россию для исполнения крупных монументальных работ, и таким образом я навсегда связал свою жизнь с Россией.

– Вы сын Азербайджанской земли, но уже много лет связаны с Россией. Навещаете ли Родину?

– Я давно не был на Родине, но очень люблю Баку, это один из красивейших городов мира. Сам я коренной бакинец, мой папа родился в прибрежном абшеронском посёлке Джорат, рядом с Баку. Я внимательно слежу за преобразованиями в Азербайджане и поражаюсь, как много можно сделать за короткое время при наличии доброй воли. Город стал красивее во много раз. Конечно, надеюсь когда-нибудь приехать на побывку.

– Ваше художественное образование началось в Азербайджане. Как вам кажется, это наложило какой-то отпечаток на ваше творчество? Например, критики нередко отмечают особенный солнечный восточный колорит ваших работ. Это справедливо?

– Жизнь научила меня большему, чем аудитории. А насчёт колорита вы, конечно, правы. Особая палитра, освещённость, яркость присущи картинам многих художников – выходцев из тёплых краёв. Посмотрите на картины признанных мастеров: Тогрула Нариманбекова, ныне здравствующего Зураба Церетели. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, откуда они родом. Наверное, это генетика.

– Вы запечатлеваете на своих полотнах выдающихся деятелей культуры и науки из истории России. Как родилась эта серия работ?

– Одна из моих коллекций называется «Моя эпоха», она посвящена тем выдающимся деятелям, с которыми так или иначе мне пришлось столкнуться в своей жизни, жить в одно время с ними. Есть картины, посвящённые памяти Юрия Гагарина, Жореса Алферова, Владимира Шухова, Курчатова, Королёва, Плисецкой, Ремарка, Гарсия Маркеса, Образцовой, Филонова, Распутина и других. В своих работах я выразил личное отношение к этим людям, восхищение их талантами и выдающейся деятельностью – мне хотелось привлечь внимание к судьбам этих гениев. Во время моей персональной выставки я проводил обзоры для студентов, посетителей и был рад, что она вызвала большой интерес.

– В сети широко разошлась история о том, как Юрий Гагарин, когда был гостем в вашей школе, погладил вас по голове. Обращает на себя внимание и портрет Гагарина, выполненный вами. Эта историческая фигура имеет для вас особое значение?

– Конечно, Юрий Гагарин – это величина мирового масштаба. Думаю, что если бы каждую нацию мог представлять за всю её историю один человек, то у русских это был бы именно Юрий Гагарин. Мне было семь лет, когда Гагарин полетел в космос. Тогда весь мир пел песню: «Юрий Гагарин, ты хороший парень». В Баку есть детская школа искусств, которую открыли в том же году, и так совпало, что именно там я учился. Сразу после своего полёта Юрий Гагарин объезжал все республики и страны мира. Когда он приехал в Баку, то его именем назвали новый мост и эту школу. Естественно, времени у Гагарина было мало и, когда ему предложили на выбор встречу, он, узнав, что школу назвали в его честь, предпочёл встретиться с детьми. Купил нам подарки: кисти, краски, альбомы. Ну, я и попал под его добрую руку.

– А кто-нибудь из современных деятелей вызывает у вас особенное уважение? Над чьим образом вам было бы интересно поработать как портретисту?

– Моя мечта – написать портрет Анны Нетребко. Она очень красивая женщина, а сколько в ней света и добра! У меня есть работы, посвящённые Образцовой и Плисецкой. Портрет Анны Нетребко мог бы завершить триумвират.

– В своих работах вы часто обращаетесь к истории России и христианской тематике. В чём истоки такого интереса?

– Я хорошо знаю историю России. Всегда с большим удовольствием читал труды Карамзина, Костомарова, Ключевского. В своё время я работал художником-реставратором в Управлении реставрационных работ в Москве и с командировками ездил по всей огромной России, её сёлам и деревням. В основном мы реставрировали небольшие церкви, монастыри, наверное, всё это и наложило отпечаток на моё состояние души. Я работал в Рязанской и Тульской областях, в Красноярском крае – был окружён русской историей, русскими людьми, русскими обычаями. В этом и истоки моего интереса.

– А какие общие для России и Азербайджана исторические мотивы кажутся вам важными и достойными внимания?

– В пример хочется привести историю жизни выдающегося русского инженера Шухова. Это «отец нефтепроводов», который начинал свою трудовую деятельность на нефтепромыслах Баку ещё в царское время. Как он любил Баку, как много тепла в его письмах! Вот прекрасный пример исторической связи наших стран и повод поговорить о дружбе России и Азербайджана.

– Вы работаете во множестве жанров. Какие новые циклы картин планируете?

– На одной из своих выставок я показал серию миниатюр – небольших, сделанных на дереве живописных картинок, иллюстрирующих Ветхий Завет. У меня тридцать работ на эту тему, хочу довести их количество до ста.

Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Image
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Image
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Image
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Image
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Image
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Image
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Image
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Image
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Image
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Image
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Image
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Image
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Image
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Image
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Image
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Image
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Image
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Image
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Image
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Image
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Image
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Image
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Image
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Image
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Image
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Image
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Image
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Image
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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