Во время исполнения "Баяты Шираз" над Джыдыр дюзю в небе парил орел - потомок Панах Али хана, основателя Карабахского ханства (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Возвращение в родную Шушу и проведение грандиозного фестиваля "Харыбюльбюль" стало самым счастливым моментом моей жизни, сказала в интервью Trend Life руководитель Фонда Хана Шушинского Бейимханым Джаванширова-Вердиева.

Фестиваль "Харыбюльбюль", организованный Фондом Гейдара Алиева, прошел в культурной столице Азербайджана – городе Шуша, на Джыдыр дюзю 12 и 13 мая.

Бейимханым Джаванширова-Вердиева - дочь легендарного исполнителя мугама Хана Шушинского (Исфандияр Аслан оглу Джаваншир), прямой потомок основателя и правителя Карабахского ханства Панах Али хана Джаваншира, его сына, второго правителя Карабахского ханства Ибрагим Халил хана Джаваншира и внука, генерал-майора Мухаммедгасана ага Джаваншира.

"Это великий праздник для всего азербайджанского народа и наших соотечественников, проживающих в разных странах мира, который состоялся благодаря Верховному главнокомандующему, Президенту Ильхаму Алиеву, во главе с которым доблестная армия страны после почти 30-летней армянской оккупации освободила наши земли, и президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, которая всегда с особой заботой и вниманием относится к национальному наследию и культуре, способствуя своей деятельностью их пропаганде и прославлению во всем мире! Вечная слава героям и шехидам, которые ценой своей крови даровали нам эти счастливые дни. Мы живем в удивительное историческое время для нашей древней страны, и каждый день, час и минута вписаны в славную летопись. Я тоже была на грандиозном фестивале "Харыбюльбюль" и ощутила счастье, дарованное нам. После концерта от имени всех карабахцев и шушинцев выразила признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, которые все эти годы прилагают все усилия во имя народа, развития и независимости нашей Родины. Все видели эти трогательные кадры, когда прозвучали слова общенационального лидера Гейдара Алиева о Шуше и Карабахе, у многих шли слезы, и это были слезы счастья. Президент Ильхам Алиев, достойно продолжающий путь своего отца, великого лидера Гейдара Алиева, исполнил его завещание по освобождению земель страны от оккупантов, и ведет страну к еще большему процветанию", - сказала Бейимханым Джаванширова-Вердиева.

Она особо отметила толерантность и мультикультурализм в Азербайджане, что нашло отражение в концертной программе фестиваля - в музыкальном творчестве различных народов, проживающих в нашей стране, где каждый представитель которых, будучи гражданином этой страны, независимо от национальности и религии, готов защищать родную землю.

"Проведением фестиваля "Харыбюльбюль" Азербайджан в очередной раз показал всему миру следование своим принципам высоких человеческих ценностей, гуманизма, уважения ко всем народам, традициям и обычаям. И что самое интересное, на открытии фестиваля, когда 15-летний талантливый ханенде Кенан Байрамлы проникновенно исполнял "Баяты Шираз", я заметила, что над Джыдыр дюзю в небе парил орел! Парящий орел является воплощением мудрости, свободы и удачи, и стал своеобразным символом нашего возвращения домой! Фестиваль "Харыбюльбюль" стал музыкальным праздником нашей Победы в Отечественной войне. И я уверена, что этот проект станет международным, и к нам приедут известные музыканты со всего мира и воочию увидят красоту и гостеприимство города Шуша", - сказала Бейимханым Джаванширова-Вердиева.

В концертной программе были представлены произведения национальных классиков. Особо трогательными для Бейимханым Джаваншировой-Вердиевой оказались моменты, когда были показаны кадры исполнения Ханом Шушинским песни "Şuşanın dağları başı dumanlı" (Вершины гор Шуши покрыты туманом), слова и музыка которой были написаны самим ханенде.

"Произведение было создано в 30-х годах, но не понравилась советской власти. Отца вызвали в НКВД и заявили, что "вершины гор советской Шуши не могут быть покрыты туманом". Тогда Хан Шушинский ответил, что в песне природа города Шуша сравнивается с красивой девушкой. Ее голова покрыта платком так же, как и вершины гор Шуши покрыты туманом. В горах много цветов, маков, и это напоминает красную кофту девушки, а подножье гор сравнимо с её зелёной юбкой. Если поменять эти слова, то и смысл песни теряется. В годы репрессий мой отец, рискуя свободой, старался донести свою любовь к Шуше. И, что самое главное, в те годы он в скрытой форме отразил в своем произведении цвета национального флага АДР. Отрадно, что впоследствии эта песня получила широкое распространение в устной традиции, перешла в разряд фольклора и стала народной. Она даже была приведена в сборнике "Азербайджанские народные песни" (1967 год), а в исполнении мугамного трио она звучит в одном из эпизодов азербайджанского фильма "Дервиш взрывает Париж" (1976 год), действие которого происходит в Карабахе", - рассказывает руководитель Фонда Хана Шушинского.

Когда Бейимханым Джаванширова-Вердиева узнала, что поедет в Шушу, то ее волнению не было предела, ведь она наконец увидит родные места … В течение ХХ века Шуша трижды подвергалась военной агрессии армян. В 1905-1907 годах город Шуша был захвачен и сожжен. В 1920 году большая часть города была разрушена. В третий раз, 8 мая 1992 года город был захвачен армянскими оккупантами, разрушены уникальные архитектурные памятники. Бейимханым Джаванширова-Вердиева подчеркивает, что эти злодеяния армян принесли много горя и страданий азербайджанскому народу: "Они старались уничтожить нашу историю и наследие, но им это не удалось, потому что Шуша всегда хранила память предков. И души наших предков после освобождения от оккупации наших земель сейчас радуются на небесах. В свое время у моего деда Аслан бека было три деревни вокруг города Шуша – Ходжа, Кёроджаг и Баллыджа. Мой отец Хан Шушинский еще в 1929 году в Ханкенди создал ансамбль народных инструментов, в котором он не только пел, но и играл на таре. Вместе с коллективом выступал в различных города и селах Карабаха, а впоследствии и в Баку. Дом моего отца в Шуше находился рядом с домами выдающихся композиторов Узеира Гаджибейли и Сулеймана Алескерова, они были очень дружными соседями. И когда я ступила на эту благословенную землю, не могла сдержаться, поцеловала эту землю, вдохнула этот аромат, и благодарила Всевышнего! Вместе с супругом и зятем (ред. - Фикрет Вердиев - народный артист Азербайджана, педагог, тарист, создатель легендарного ансамбля "Гёйгёль", Гянджинской государственной филармонии, оркестра народных инструментов и камерного оркестра филармонии. Мурад Гусейнов – народный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов классической музыки, директор Международного центра мугама) мы сразу же посетили место, где располагался дом отца – он был полностью разрушен, так же, как и дома других известных деятелей культуры и искусства города Шуша. Во дворе раньше было множество фруктовых деревьев и кустарников с цветами, все вырублено, осталось только одно тутовое дерево. Даже родник высох. Эта земля очень тосковала по своим хозяевам. Перед глазами сразу же предстала картина, как наши отважные воины штурмовали отвесные скалы, под шквальным огнем, в тяжелом обмундировании и с легким вооружением героически бились с превосходящими силами врага, и победили. Это был неимоверный героизм! И, конечно же, в сознании пронеслись все мои детские и юношеские годы, когда каждое лето я вместе с семьей посещала Шушу. Каждое мгновение пронеслось в памяти! Одно время Хан Шушинский жил и работал в Баку, но каждый его приезд в Шушу превращался в большой праздник. Мальчишки бегали по улицам и кричали "Хан приехал! Хан приехал!" и со всего города к нам приходили гости. В последний раз вместе с отцом я посетила Шушу перед его смертью, в 1979 году. В те годы я уже была замужем, были дети, и я жила в Гяндже. Однажды Джаббар Гарягдыоглу и Сеид Шушинский, уроженцы города Шуша, которые жили в Баку, позвали к себе в гости Хана Шушинского и его брата Аллахъяра и попросили исполнить "Карабах шикестеси", "Шушанын даглары" и другие песни. Хан Шушинский был удивлен, что такие мастера мугама просят его спеть им. Но когда Хан Шушинский стал исполнять, из их глаз шли слезы, и он спросил причину. Джаббар Гарягдыоглу ответил: "Наше здоровье больше не позволяет нам поехать в Шушу, ты своим голосом вернул нас домой". А перед смертью отец попросил только об одном – принести ему цветок хары бюльбюль…" - поделилась она воспоминаниями.

По словам руководителя Фонда Хана Шушинского, очень знаменательно, что Шуша объявлена культурной столицей Азербайджана, ведь город с давних времен был известен как музыкальная сокровищница и прославил страну благодаря неисчерпаемой школе народных музыкальных талантов.

"Знаменитая крепость Шуша, мечеть Юхары Гевхарага, горная равнина Дыдыр дюзю, лес Топхана, чудо цветок хары бюльбюль – все это наше, родное! Шушу называли храмом и колыбелью азербайджанской музыки и поэзии, консерваторией Кавказа. Именно здесь зародился такой древнейший и самобытный вид азербайджанского музыкального искусства как мугам. Здесь жили и творили выдающиеся поэты, исполнители, музыканты, ковроткачи, архитекторы, мастера искусств. Благодаря богатству памятников культуры и истории, не только азербайджанского, но и мирового значения, еще в советское время по инициативе великого лидера Гейдара Алиева Шуша получила статус города-заповедника, здесь проводились многочисленные фестивали и концерты, в том числе Дни поэзии Вагифа. И сейчас главное, что мы вернулись домой, и это огромное счастье!" - добавила Бейимханым Джаванширова-Вердиева.

(Автор: Вугар Иманов)