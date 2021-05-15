Во время исполнения "Баяты Шираз" над Джыдыр дюзю в небе парил орел - потомок Панах Али хана, основателя Карабахского ханства (ВИДЕО, ФОТО)

Интервью 15 мая 2021 18:50 (UTC+04:00)
Во время исполнения "Баяты Шираз" над Джыдыр дюзю в небе парил орел - потомок Панах Али хана, основателя Карабахского ханства (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Возвращение в родную Шушу и проведение грандиозного фестиваля "Харыбюльбюль" стало самым счастливым моментом моей жизни, сказала в интервью Trend Life руководитель Фонда Хана Шушинского Бейимханым Джаванширова-Вердиева.

Фестиваль "Харыбюльбюль", организованный Фондом Гейдара Алиева, прошел в культурной столице Азербайджана – городе Шуша, на Джыдыр дюзю 12 и 13 мая.

Бейимханым Джаванширова-Вердиева - дочь легендарного исполнителя мугама Хана Шушинского (Исфандияр Аслан оглу Джаваншир), прямой потомок основателя и правителя Карабахского ханства Панах Али хана Джаваншира, его сына, второго правителя Карабахского ханства Ибрагим Халил хана Джаваншира и внука, генерал-майора Мухаммедгасана ага Джаваншира.

"Это великий праздник для всего азербайджанского народа и наших соотечественников, проживающих в разных странах мира, который состоялся благодаря Верховному главнокомандующему, Президенту Ильхаму Алиеву, во главе с которым доблестная армия страны после почти 30-летней армянской оккупации освободила наши земли, и президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, которая всегда с особой заботой и вниманием относится к национальному наследию и культуре, способствуя своей деятельностью их пропаганде и прославлению во всем мире! Вечная слава героям и шехидам, которые ценой своей крови даровали нам эти счастливые дни. Мы живем в удивительное историческое время для нашей древней страны, и каждый день, час и минута вписаны в славную летопись. Я тоже была на грандиозном фестивале "Харыбюльбюль" и ощутила счастье, дарованное нам. После концерта от имени всех карабахцев и шушинцев выразила признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, которые все эти годы прилагают все усилия во имя народа, развития и независимости нашей Родины. Все видели эти трогательные кадры, когда прозвучали слова общенационального лидера Гейдара Алиева о Шуше и Карабахе, у многих шли слезы, и это были слезы счастья. Президент Ильхам Алиев, достойно продолжающий путь своего отца, великого лидера Гейдара Алиева, исполнил его завещание по освобождению земель страны от оккупантов, и ведет страну к еще большему процветанию", - сказала Бейимханым Джаванширова-Вердиева.

Она особо отметила толерантность и мультикультурализм в Азербайджане, что нашло отражение в концертной программе фестиваля - в музыкальном творчестве различных народов, проживающих в нашей стране, где каждый представитель которых, будучи гражданином этой страны, независимо от национальности и религии, готов защищать родную землю.

"Проведением фестиваля "Харыбюльбюль" Азербайджан в очередной раз показал всему миру следование своим принципам высоких человеческих ценностей, гуманизма, уважения ко всем народам, традициям и обычаям. И что самое интересное, на открытии фестиваля, когда 15-летний талантливый ханенде Кенан Байрамлы проникновенно исполнял "Баяты Шираз", я заметила, что над Джыдыр дюзю в небе парил орел! Парящий орел является воплощением мудрости, свободы и удачи, и стал своеобразным символом нашего возвращения домой! Фестиваль "Харыбюльбюль" стал музыкальным праздником нашей Победы в Отечественной войне. И я уверена, что этот проект станет международным, и к нам приедут известные музыканты со всего мира и воочию увидят красоту и гостеприимство города Шуша", - сказала Бейимханым Джаванширова-Вердиева.

В концертной программе были представлены произведения национальных классиков. Особо трогательными для Бейимханым Джаваншировой-Вердиевой оказались моменты, когда были показаны кадры исполнения Ханом Шушинским песни "Şuşanın dağları başı dumanlı" (Вершины гор Шуши покрыты туманом), слова и музыка которой были написаны самим ханенде.

"Произведение было создано в 30-х годах, но не понравилась советской власти. Отца вызвали в НКВД и заявили, что "вершины гор советской Шуши не могут быть покрыты туманом". Тогда Хан Шушинский ответил, что в песне природа города Шуша сравнивается с красивой девушкой. Ее голова покрыта платком так же, как и вершины гор Шуши покрыты туманом. В горах много цветов, маков, и это напоминает красную кофту девушки, а подножье гор сравнимо с её зелёной юбкой. Если поменять эти слова, то и смысл песни теряется. В годы репрессий мой отец, рискуя свободой, старался донести свою любовь к Шуше. И, что самое главное, в те годы он в скрытой форме отразил в своем произведении цвета национального флага АДР. Отрадно, что впоследствии эта песня получила широкое распространение в устной традиции, перешла в разряд фольклора и стала народной. Она даже была приведена в сборнике "Азербайджанские народные песни" (1967 год), а в исполнении мугамного трио она звучит в одном из эпизодов азербайджанского фильма "Дервиш взрывает Париж" (1976 год), действие которого происходит в Карабахе", - рассказывает руководитель Фонда Хана Шушинского.

Когда Бейимханым Джаванширова-Вердиева узнала, что поедет в Шушу, то ее волнению не было предела, ведь она наконец увидит родные места … В течение ХХ века Шуша трижды подвергалась военной агрессии армян. В 1905-1907 годах город Шуша был захвачен и сожжен. В 1920 году большая часть города была разрушена. В третий раз, 8 мая 1992 года город был захвачен армянскими оккупантами, разрушены уникальные архитектурные памятники. Бейимханым Джаванширова-Вердиева подчеркивает, что эти злодеяния армян принесли много горя и страданий азербайджанскому народу: "Они старались уничтожить нашу историю и наследие, но им это не удалось, потому что Шуша всегда хранила память предков. И души наших предков после освобождения от оккупации наших земель сейчас радуются на небесах. В свое время у моего деда Аслан бека было три деревни вокруг города Шуша – Ходжа, Кёроджаг и Баллыджа. Мой отец Хан Шушинский еще в 1929 году в Ханкенди создал ансамбль народных инструментов, в котором он не только пел, но и играл на таре. Вместе с коллективом выступал в различных города и селах Карабаха, а впоследствии и в Баку. Дом моего отца в Шуше находился рядом с домами выдающихся композиторов Узеира Гаджибейли и Сулеймана Алескерова, они были очень дружными соседями. И когда я ступила на эту благословенную землю, не могла сдержаться, поцеловала эту землю, вдохнула этот аромат, и благодарила Всевышнего! Вместе с супругом и зятем (ред. - Фикрет Вердиев - народный артист Азербайджана, педагог, тарист, создатель легендарного ансамбля "Гёйгёль", Гянджинской государственной филармонии, оркестра народных инструментов и камерного оркестра филармонии. Мурад Гусейнов – народный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов классической музыки, директор Международного центра мугама) мы сразу же посетили место, где располагался дом отца – он был полностью разрушен, так же, как и дома других известных деятелей культуры и искусства города Шуша. Во дворе раньше было множество фруктовых деревьев и кустарников с цветами, все вырублено, осталось только одно тутовое дерево. Даже родник высох. Эта земля очень тосковала по своим хозяевам. Перед глазами сразу же предстала картина, как наши отважные воины штурмовали отвесные скалы, под шквальным огнем, в тяжелом обмундировании и с легким вооружением героически бились с превосходящими силами врага, и победили. Это был неимоверный героизм! И, конечно же, в сознании пронеслись все мои детские и юношеские годы, когда каждое лето я вместе с семьей посещала Шушу. Каждое мгновение пронеслось в памяти! Одно время Хан Шушинский жил и работал в Баку, но каждый его приезд в Шушу превращался в большой праздник. Мальчишки бегали по улицам и кричали "Хан приехал! Хан приехал!" и со всего города к нам приходили гости. В последний раз вместе с отцом я посетила Шушу перед его смертью, в 1979 году. В те годы я уже была замужем, были дети, и я жила в Гяндже. Однажды Джаббар Гарягдыоглу и Сеид Шушинский, уроженцы города Шуша, которые жили в Баку, позвали к себе в гости Хана Шушинского и его брата Аллахъяра и попросили исполнить "Карабах шикестеси", "Шушанын даглары" и другие песни. Хан Шушинский был удивлен, что такие мастера мугама просят его спеть им. Но когда Хан Шушинский стал исполнять, из их глаз шли слезы, и он спросил причину. Джаббар Гарягдыоглу ответил: "Наше здоровье больше не позволяет нам поехать в Шушу, ты своим голосом вернул нас домой". А перед смертью отец попросил только об одном – принести ему цветок хары бюльбюль…" - поделилась она воспоминаниями.

По словам руководителя Фонда Хана Шушинского, очень знаменательно, что Шуша объявлена культурной столицей Азербайджана, ведь город с давних времен был известен как музыкальная сокровищница и прославил страну благодаря неисчерпаемой школе народных музыкальных талантов.

"Знаменитая крепость Шуша, мечеть Юхары Гевхарага, горная равнина Дыдыр дюзю, лес Топхана, чудо цветок хары бюльбюль – все это наше, родное! Шушу называли храмом и колыбелью азербайджанской музыки и поэзии, консерваторией Кавказа. Именно здесь зародился такой древнейший и самобытный вид азербайджанского музыкального искусства как мугам. Здесь жили и творили выдающиеся поэты, исполнители, музыканты, ковроткачи, архитекторы, мастера искусств. Благодаря богатству памятников культуры и истории, не только азербайджанского, но и мирового значения, еще в советское время по инициативе великого лидера Гейдара Алиева Шуша получила статус города-заповедника, здесь проводились многочисленные фестивали и концерты, в том числе Дни поэзии Вагифа. И сейчас главное, что мы вернулись домой, и это огромное счастье!" - добавила Бейимханым Джаванширова-Вердиева.

(Автор: Вугар Иманов)

Во время исполнения "Баяты Шираз" над Джыдыр дюзю в небе парил орел - потомок Панах Али хана, основателя Карабахского ханства (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Во время исполнения "Баяты Шираз" над Джыдыр дюзю в небе парил орел - потомок Панах Али хана, основателя Карабахского ханства (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Во время исполнения "Баяты Шираз" над Джыдыр дюзю в небе парил орел - потомок Панах Али хана, основателя Карабахского ханства (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Во время исполнения "Баяты Шираз" над Джыдыр дюзю в небе парил орел - потомок Панах Али хана, основателя Карабахского ханства (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Во время исполнения "Баяты Шираз" над Джыдыр дюзю в небе парил орел - потомок Панах Али хана, основателя Карабахского ханства (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Во время исполнения "Баяты Шираз" над Джыдыр дюзю в небе парил орел - потомок Панах Али хана, основателя Карабахского ханства (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Во время исполнения "Баяты Шираз" над Джыдыр дюзю в небе парил орел - потомок Панах Али хана, основателя Карабахского ханства (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Во время исполнения "Баяты Шираз" над Джыдыр дюзю в небе парил орел - потомок Панах Али хана, основателя Карабахского ханства (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Во время исполнения "Баяты Шираз" над Джыдыр дюзю в небе парил орел - потомок Панах Али хана, основателя Карабахского ханства (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Во время исполнения "Баяты Шираз" над Джыдыр дюзю в небе парил орел - потомок Панах Али хана, основателя Карабахского ханства (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Во время исполнения "Баяты Шираз" над Джыдыр дюзю в небе парил орел - потомок Панах Али хана, основателя Карабахского ханства (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Во время исполнения "Баяты Шираз" над Джыдыр дюзю в небе парил орел - потомок Панах Али хана, основателя Карабахского ханства (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Во время исполнения "Баяты Шираз" над Джыдыр дюзю в небе парил орел - потомок Панах Али хана, основателя Карабахского ханства (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во время исполнения "Баяты Шираз" над Джыдыр дюзю в небе парил орел - потомок Панах Али хана, основателя Карабахского ханства (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во время исполнения "Баяты Шираз" над Джыдыр дюзю в небе парил орел - потомок Панах Али хана, основателя Карабахского ханства (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во время исполнения "Баяты Шираз" над Джыдыр дюзю в небе парил орел - потомок Панах Али хана, основателя Карабахского ханства (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во время исполнения "Баяты Шираз" над Джыдыр дюзю в небе парил орел - потомок Панах Али хана, основателя Карабахского ханства (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во время исполнения "Баяты Шираз" над Джыдыр дюзю в небе парил орел - потомок Панах Али хана, основателя Карабахского ханства (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во время исполнения "Баяты Шираз" над Джыдыр дюзю в небе парил орел - потомок Панах Али хана, основателя Карабахского ханства (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во время исполнения "Баяты Шираз" над Джыдыр дюзю в небе парил орел - потомок Панах Али хана, основателя Карабахского ханства (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во время исполнения "Баяты Шираз" над Джыдыр дюзю в небе парил орел - потомок Панах Али хана, основателя Карабахского ханства (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во время исполнения "Баяты Шираз" над Джыдыр дюзю в небе парил орел - потомок Панах Али хана, основателя Карабахского ханства (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во время исполнения "Баяты Шираз" над Джыдыр дюзю в небе парил орел - потомок Панах Али хана, основателя Карабахского ханства (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Во время исполнения "Баяты Шираз" над Джыдыр дюзю в небе парил орел - потомок Панах Али хана, основателя Карабахского ханства (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Во время исполнения &quot;Баяты Шираз&quot; над Джыдыр дюзю в небе парил орел - потомок Панах Али хана, основателя Карабахского ханства (ВИДЕО, ФОТО)
Во время исполнения "Баяты Шираз" над Джыдыр дюзю в небе парил орел - потомок Панах Али хана, основателя Карабахского ханства (ВИДЕО, ФОТО)
Фестиваль «Харыбюльбюль» в городе Шуша подарил всем невероятные, прекрасные эмоции – народный артист Гаджи Исмаилов (ФОТО)
Фестиваль «Харыбюльбюль» в городе Шуша подарил всем невероятные, прекрасные эмоции – народный артист Гаджи Исмаилов (ФОТО)
Мой Азербайджан – юные художники продемонстрировали свой талант
Мой Азербайджан – юные художники продемонстрировали свой талант
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Крупнейший автопроизводитель Азербайджана выпустил свыше 5 тыc. автомобилей Бизнес 19:10
На границе с Ираном произошла стрельба, погибли двое азербайджанских пограничников Политика 19:07
Узбекистан потратит на сферу услуг $500 млн Узбекистан 19:00
Годовой экспорт шафрана из Ирана превысил 190 млн. долларов Экономика 18:53
Во время исполнения "Баяты Шираз" над Джыдыр дюзю в небе парил орел - потомок Панах Али хана, основателя Карабахского ханства (ВИДЕО, ФОТО) Интервью 18:50
Экстренное заседание Организации исламского сотрудничества пройдет 16 мая - МИД Турции Турция 18:35
В Грузии выявлено 1 576 новых случаев коронавируса Грузия 18:15
Армия Израиля подтвердила, что нанесла удар по зданию в Газе Израиль 18:07
Фестиваль «Харыбюльбюль» в городе Шуша подарил всем невероятные, прекрасные эмоции – народный артист Гаджи Исмаилов (ФОТО) Культура 17:32
В Азербайджане сократился объем выдаваемых общественным организациям кредитов Финансы 17:26
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:59
Fitch Ratings обнародовало прогноз по инфляции в Азербайджане в 2021-22 гг. Финансы 16:53
В Азербайджане выявлено 377 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 1 318 человек Общество 16:40
Стоимость азербайджанской нефти на уходящей неделе (ОБЗОР) Финансы 15:43
"Турецкие авиалинии" возобновили полеты в Гянджу (ФОТО) Общество 15:14
В Азербайджане вырос индекс потребительских цен Финансы 14:51
Франция значительно увеличила импорт цемента из Турции Турция 14:28
Азербайджанский производитель оливкового масла выходит на российский рынок Бизнес 14:21
В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 200 человек Общество 14:15
Fitch Ratings ожидает роста ВВП Азербайджана в 2021 г. Бизнес 14:07
Франция импортировала из Турции электротоваров на сумму свыше $300 млн Турция 14:03
Дефицит госбюджета Азербайджана сократится в 2021-2022 гг. - Fitch Ratings Финансы 13:55
Грузия увеличила импорт готовой одежды из Турции Турция 13:40
В России после коронавируса выздоровели 9 866 человек за сутки Россия 13:35
Авиасредства ВВС Азербайджана выполняют плановые учебно-тренировочные полеты (ФОТО) Политика 13:34
Франция на более чем 30% увеличила экспорт зерновых из Турции Турция 13:31
Почти во всей Италии улучшилась эпидемическая ситуация Европа 13:31
В январе-марте 2021 г. турецкий порт Тузла принял более 100 судов Турция 13:30
Мой Азербайджан – юные художники продемонстрировали свой талант Культура 13:20
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили среднюю школу №1 в поселке Нидж и церковь Святого Елисея «Чотари» (ФОТО) Политика 13:16
Завтра общественный транспорт Баку возобновит работу Общество 13:06
Китай значительно увеличил импорт электротоваров из Турции Турция 12:53
На освобожденных территориях Азербайджана открылись новые воинские части (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:52
Казахстанская компания привлечет услуги по перевозке грузов Тендеры 12:44
Fitch прогнозирует рост прямых иностранных инвестиций в Азербайджан в 2021-2022 г. Финансы 12:44
АО в Казахстане объявило тендер на реконструкцию газораспределительной станции Тендеры 12:40
Проведение группой испанских парламентариев акции в поддержку Армении неприемлемо – Севиль Микаилова Политика 12:29
Казахстанская газодобывающая компания объявила тендер Тендеры 12:28
Стоимость азербайджанской нефти превысила $68 за баррель Финансы 12:28
В Азербайджане завтра будет до 35 градусов тепла Общество 12:21
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии железнодорожного вокзала в Габале и однолинейной железной дороги ст. Ляки-Габала (ФОТО) Политика 12:18
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в мероприятии по сдаче в эксплуатацию нового моста и реконструированной автодороги в Габале (ФОТО) Политика 12:15
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Албанскую церковь Святой Девы Марии (ФОТО) Политика 12:03
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Габалинский район (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:01
Узбекистан значительно увеличил импорт электротоваров из Турции Турция 11:31
Казахстанское ТОО закупит изоляторы Тендеры 11:23
Почтовый оператор Казахстана привлечет услуги по ремонту зданий Тендеры 11:22
Казахстан импортировал из Турции электротовары на сумму свыше $20 млн Турция 11:21
Председатель Верховного суда Ирана подал заявку на участие в президентских выборах Политика 11:21
Проведение фестиваля “Харыбюльбюль” олицетворяет возрождение прежнего статуса города Шуша - депутат Политика 11:19
Германия импортировала из Турции цемент на сумму свыше $90 млн Турция 11:02
Fitch изменило прогноз по рейтингу РДЭ Азербайджана на «cтабильный» Финансы 10:40
В I квартале 2021 г. порт Трабзон принял свыше 400 тыс. тонн грузов Турция 10:37
Иран импортировал из Турции зерновые на сумму свыше $60 млн Турция 10:33
ОАЭ призвали Израиль и Палестину к немедленному окончанию боевых действий Арабские страны 10:29
В Карабахе провокационных действий в отношении российских военнослужащих не отмечено - минобороны РФ Политика 10:24
Фестиваль "Харыбюльбюль” стал посланием миру – Турал Гянджалиев Политика 10:22
В продажу поступили билеты на матчи ЕВРО-2020 в Баку Общество 09:47
У Азербайджана в рамках БТК будет два маршрута в Турцию Экономика 09:36
Объявлены сроки проведения фестиваля "ЖАРА" в Баку Культура 09:11
В Японии зафиксировали рекордное число зараженных коронавирусом в тяжелом состоянии Другие страны 08:56
Власти США призвали компании усилить кибербезопасность после взлома Colonial Pipeline ИКТ 08:37
Южнокорейское агентство переходит на новый этап формирования инновационной экосистемы Азербайджана ИКТ 08:24
К 2025 году до 1000 населенных пунктов Грузии охватит сеть широкополосного оптического интернета ИКТ 08:18
Специальную жилищную программу для молодежи запустят в столице Казахстана Казахстан 08:17
Российские регионы встречают иранских предпринимателей Экономика 08:15
Замглавы NASA поздравил Китай с успешной посадкой на Марс станции "Тяньвэнь-1" США 07:57
ВВС США впервые разместят в Японии высотные беспилотники Triton Другие страны 07:42
В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,5 Другие страны 07:23
В результате падения фургона в канал в Пакистане погибли 11 человек Другие страны 07:09
Зидан покинет «Реал» в конце сезона Спорт 06:48
Канада и США начали переговоры об открытии границы США 06:29
Бразилия приостановила авиасообщение с Нью-Дели Другие страны 06:10
В США отменили решение о приостановке въезда иммигрантов без медстраховки США 05:51
Палестинские группировки Газы ведут интенсивные обстрелы юга Израиля Арабские страны 05:50
Жертвами торнадо в Китае стали шесть человек Другие страны 05:47
В результате израильского удара по дому в Газе погибли восемь палестинцев Арабские страны 05:43
Китайский космический аппарат успешно сел на поверхность Марса Другие страны 05:37
Президент Сербии не решил, будет ли баллотироваться на второй президентский срок Европа 05:27
В Ираке в результате ДТП погибли 14 человек Арабские страны 05:25
Черногория откроет границы для туристов на следующей неделе Туризм 05:05
Состояние российских долларовых миллиардеров превысило треть ВВП страны Финансы 04:39
Штаб-квартира ООН пока не собирается отказываться от масочного режима США 04:12
Парижский суд оставил в силе запрет на манифестацию в поддержку Палестины Европа 03:48
Семье убитого полицейским темнокожего Андре Хилла выплатят $10 млн США 03:22
США не собираются замораживать оказание гуманитарной помощи палестинцам Арабские страны 02:59
Армия обороны Израиля сообщила, что уничтожила офис главы службы безопасности ХАМАС в Газе Арабские страны 02:34
Двое военнослужащих погибли при нападении на западе Мексики Другие страны 02:13
Во Франции задержали убийцу двух человек, три дня скрывавшегося в лесу от спецназа Европа 01:46
Индексы Нью-Йоркской биржи 14 мая уверенно росли после падения в начале недели Финансы 01:40
Власти США опасаются, что экстремисты могут воспользоваться снятием карантина США 01:23
Чемпионат Англии: "Манчестер Сити" обыграл "Ньюкасл" Спорт 01:02
Всемирный банк инвестировал в Казахстан более $6 млрд Казахстан 00:35
Более 717 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки В мире 00:17
Россия возобновляет авиасообщение с Мальтой, Португалией и еще тремя странами Россия 14 мая 23:56
Диверсификация экономики может привести к повышению кредитного рейтинга Азербайджана – Unicapital Финансы 14 мая 23:40
В Газе и на Западном берегу за день погибли 26 и ранены более 600 палестинцев Арабские страны 14 мая 23:38
Три ракеты выпустили из Сирии в сторону Израиля Арабские страны 14 мая 23:18
Техническое правительство Болгарии меняет руководителей ведомств Европа 14 мая 22:58
Зампомощника госсекретаря США прибыл в Тель-Авив для консультаций Израиль 14 мая 22:39
Все новости