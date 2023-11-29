Анна Семенович в Баку: здесь так красиво – нереальный город (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Известная российская певица, экс-солистка группы "Блестящие" Анна Семенович посетила город Баку. Об этом, как сообщает Trend Life, артистка сообщила в stories своей страницы Instagram.

Семенович рассказала, что в столицу Азербайджана она приехала, чтобы выступить на молодежном форуме. А совершив вечернюю прогулку по городу певица отметила, что в Баку очень тепло и красиво.

"Я гуляю по Баку, здесь так красиво - нереальный город! А это улица, где жил Муслим Магомаев", - отметила Семенович, и напела песню из репертуара легендарного певца "Синяя вечность" (О, море, море!).

Также артистка подчеркнула, гостеприимство жителей в Азербайджана.

"Какой нам стол накрыли, а овощи какие нереальные...", - сказала она.

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