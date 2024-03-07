Гала-вечер фильма "Səma ilə Görüş" в Баку вызвал большой ажиотаж – звезды на красной дорожке (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Гала-вечер фильма "Səma ilə Görüş" в Киноцентре "Низами" вызвал большой ажиотаж, сообщает Trend Life.

Среди гостей было множество звезд, актеров, юмористов, блогеров, медийных личностей. Творческий коллектив, как и гости прошли по красной дороже, активно фотографировались, делали селфи, давали интервью.

В фильме рассказывается о трех друзьях, которые хотят помочь больным людям. Дела этих друзей, построенные на лжи и воровстве, однажды преподают им жизненный урок. Фильм снят в жанре драмы, боевика и комедии.

В главных ролях снялись популярные актеры и телеведущие - Рафаэль Искендеров, Турана Гусейнли, Илькин Гасан, Кямаля Пириева, Талех Юзбеков и Алибей Мамедли. Режиссер - Руфат Шахбазов, авторы сценария - Орхан Мардан, Вугар Гусейнов и Талыб Ахмедов, оператор - Шахмар Сафароглу, генеральный продюсер - основатель Азербайджанского киноцентра - Орхан Мардан, исполнительный продюсер - Фуад Джафаров, продюсер - Амиран Бабаев.

Фото – Вугар Иманов.

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