В Баку состоялась церемония награждения XXVII Национальной премии "Хумай" (ФОТО)

4 мая 2019 17:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялась церемония награждения XXVII Национальной премии "Humay" (Хумай), учрежденной Международным культурным обществом "Бакинец", сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, известные представители культуры и науки. Президент Международного культурного общества "Бакинец" Фикрет Зарбалиев поздравил собравшихся гостей со знаменательным событием, рассказал об истории "Хумай" и поблагодарил всех, кто на протяжении этих лет принимал участие в работе над созданием и становлением этой премии.

Церемония награждения прошла в праздничной обстановке, гостям была представлена концертная программа с участием народного артиста Фаика Агаева, заслуженных артистов Лалы Мамедовой и Ильгара Мурадова, вокалиста Гасыма Халилова и других. Вечер вела заслуженный работник культуры Лейла Гулиева. Премии лауреатам "Хумай" вручали известные общественные деятели и представители культуры, среди которых были Фаиг Суджаддинов, Сиявуш Керими, Чингиз Фарзалиев, Урхан Алекперов и другие.

Лауреатами 27-й церемонии награждения "Хумай" в различных номинациях стали:

"Человек года" – секретарь Союза писателей Азербайджана, кавалер ордена "Шараф", народный писатель Чингиз Абдуллаев,

"Литература" - член Союза писателей Азербайджана, доктор филологических наук Тофиг Меликли,

"Театр" - главный режиссер Государственного театра кукол, заслуженный работник культуры Гурбан Масимов и актриса Государственного театра оперы и балета Джамиля Керимова,

"Музыка" – исполнители мугама, заслуженные артисты Илькин Ахмедов и Тайяр Байрамов,

"За вклад в развитие театра и кино" – лауреат Государственных премий СССР и Азербайджана, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", народная артистка Амалия Панахова (посмертно),

"За вклад в развитие национального танцевального искусства" – проректор Бакинской академии хореографии, народная артистка Тарана Мурадова и солистка Государственного ансамбля танца, заслуженная артистка Этери Джафарова,

"За вклад в развитие хореографического искусства" – художественный руководитель Государственного театра оперы и балета, народная артистка Камилла Гусейнова

"Концерт года" – театр КВН "Планета Парни из Баку", заслуженные артисты Бахрам Багирзаде и Таир Иманов.

(Автор: Вугар Иманов)

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