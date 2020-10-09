Таты Азербайджана: Все мы солдаты своей страны! – историк Самир Новрузов

БАКУ /Trend Life/ - Этнические таты, которые проживают в основном в Губинском, Хачмазском районах страны, вместе со всей страной участвуют в борьбе с армянскими агрессорами, сказал сегодня Trend Life историк Самир Новрузов.

"В эти тяжелые и судьбоносные для страны дни все граждане страны, независимо от национальности и вероисповедания, встали на защиту Родины от армянских агрессоров. Таты всегда были преданы родной земле, принимали активное участие в культурной и общественной жизни, и сегодня каждый из нас на своем месте старается делать все для приближения победы. Все таты, от мала до велика, живут сегодня только одной мыслью – скорейшего освобождения оккупированных территорий Азербайджана. Одни находятся в зоне боевых действий, другие проводят акции в поддержку армии, третьи ведут борьбу в соцсетях с провокаторами, которые всячески стараются вбить клин в братские отношения народов Азербайджана. Еще во время первой Карабахской войны таты отважно сражались против армянских агрессоров, у нас есть шехиды, и сегодня на передовой. Мы гордимся своими героями! На днях шехидом стал один из моих учеников, которого проводили с большой честью в селе Рустов Губинского района. Надо было видеть единство и решимость людей, чтобы положить конец агрессии. Все мы азербайджанцы, и все солдаты своей страны!", - сказал историк.

По словам Самира Новрузова, Азербайджан исторически был многонациональной страной, где живут многие национальности, народности, представители различных религий.

"Мы всегда вместе в радости и в горе, с большим уважением относимся к культуре и традициям различных народов, проживающих в стране, и сегодня вместе как единый кулак все свое единство направили против армянских агрессоров. На протяжении около тридцати лет Нагорный Карабах и семь прилегающих территорий находятся под оккупацией вооруженных сил Армении, около миллиона граждан стали беженцами и вынужденными переселенцами, не могут вернуться в родные дома. Все таты сейчас вместе с народом, армией и государством, и готовы во имя Родины пожертвовать своими жизнями", - добавил Самир Новрузов.

(Автор: Вугар Иманов)