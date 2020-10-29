Армения – типичный шакал Табаки, который прячется за спиной Шерхана - пролистаем "Книгу Джунглей"...

БАКУ /Trend Life/ - С детства нас учили, что "Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам – урок". Однако жизнь показывает, что персонажи сказок очень похожи на людей из реальной жизни, зачастую являясь полным олицетворением. Более того, как оказалось, не только люди, но и целые страны.

Со смелостью можно утверждать, что сегодняшняя Армения – это типичный шакал Табаки из мультфильма "Маугли", снятого по произведению Редьярда Киплинга "Книга Джунглей".

Табаки - это имя означает "собака, которая лижет посуду", падальщик, который всегда лебезит перед Шерханом , всюду ходит за ним по пятам, заискивая перед грозным хищником. Мерзкий, подлый и трусливый, предпочитающий бежать, вместо того чтобы сражаться. Табаки питается объедками как после Шерхана, так и после волчьей стаи. Что касается манеры поведения с другими животными, то Табаки мог быть учтивым, любезным и просто душкой - в том случае, когда ему это выгодно. Весьма удобная позиция - фальшивое дружелюбие. Он не прочь сыграть с кем-нибудь злую шутку. Вечно собирает и разносит сплетни, и это одна из причин, почему остальные обитатели джунглей его презирают. Он также известен как лжец, поэтому Багира и Балу часто говорят Маугли, что Табаки нельзя доверять. По искажению информации ему не было равных, наверное, во всех джунглях. Кроме того, обитатели джунглей очень остерегаются его, потому что он чаще других болеет бешенством. В припадках бешенства бежит по джунглям, кусая всех на своём пути. Кому понравится такое соседство? Ну, точно Армения! Разве – нет?

Табаки – неизменный прихвостень тигра Шерхана, за спиной которого всегда прячется и творит зло, т.е. применительно к сегодняшнему дню, когда Армения прячется за спиной ОДКБ и Запада. Как известно, Армения входит в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), в которой также - Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. По соглашению ОДКБ, члены организации должны совместно защищать своих партнеров, если на кого-нибудь из них будет совершено нападение, т.е. выступить против агрессора. Это по закону! Но что делает Армения? Специально с территории своей страны (!) обстреливает ракетами большой разрушительной мощности мирные города и села Азербайджана – Гянджу, Барду, Мингячевир, Тертер, Агджабеди и т.д., чтобы спровоцировать нашу страну на ответный удар.

В народе бытует мнение, что закон джунглей – самый ужасный. Но и в джунглях есть закон, когда во время засухи все идут на водопой, даже хищные звери никого не трогают. А что делает Армения? Во время гуманитарного перемирия обстреливает Гянджу (причем спящих мирных жителей) и Барду запрещенными баллистическими ракетами и кассетными бомбами.

При этом, все международные структуры, в частности, Запад, закрывают глаза на такие грубые провокации, убийства мирных жителей Азербайджана.

Начиная с 27 сентября ВС Армении, грубейшим образом нарушая нормы и принципы международного права, убили около 90 погибших, среди которых множество детей и женщин, около 400 раненых, многочисленные разрушения гражданских объектов, жилых домов, школ и детских садов.

Постоянные лживые высказывания военно-политического режима Армении, дезертирство армянских вояк с поля боя, плачевное состояние страны, которая ненавидит соседей (нас, Турцию и Грузию), живет на подачки зарубежного армянского лобби и бесплатные контрабандные поставки оружия союзников, которое армией Азербайджана нещадно уничтожается.

Что касается фальшивого дружелюбия Табаки, то и это понятно. Армения, которая предала Россию, а в свое время Турцию и Азербайджан (копнув еще глубже – Спартака, у которого армянские торговцы взяли деньги, но "кинули" и не дали кораблей для отплытия из Италии), предаст любую страну. И в заключении, этот агресор как Табаки, в своем бешенстве кидается на Азербайджан.

"Иногда мне снится, что я тигр. Но я всегда просыпаюсь шакалом", - говорит Табаки.

Маугли и Табаки находились по разные стороны баррикад. И, как известно, закончилась жизнь Табаки плачевно. Он ненавидел человека, за что и поплатился своей шкурой...

(Автор: Вугар Иманов)