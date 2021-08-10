Внук народного артиста Рафига Азимова стал чемпионом по киберспорту (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Команда Nakhchivan Alinja Tower стала победителем турнира по игре Counter-Strike: Global Offensive в рамках XV национального чемпионата по компьютерным играм, сообщает Trend Life.

XV национальный чемпионат является квалификацией на чемпионате мира по компьютерным играм в 2021 году – IESF 13th Esports World Championship.

Команда Nakhchivan Alinja Tower, показавшая отличный уровень игры на протяжении всего турнира, заслуженно заняла первое место. В финале она сразилась с командой Karabakh Horses.

В состав команды Nakhchivan Alinja Tower входят: Амин Азимов (sugaR), Максим Заикин (t0rick), Заур Алиев (paramore), Араз Нуриев (papaD3e), Эмиль Исазаде (fiction), Билас Мурадов (MONTINO), Рафаэль Курабеков (brudmagdead).

В команде пять основных игроков и двое запасных – это Рафаэль Курабеков и Араз Нуриев.

Игра Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) считается самой популярной игрой по виртуальным битвам. Турнир прошел при организации Федерации киберспорта Азербайджана и Gaming League Azerbaijan (GLA)

Отметим, что один из участников команды Nakhchivan Alinja Tower – Амин Азимов является внуком народного артиста Азербайджана, известного актера театра и кино, артиста Государственного академического национального драматического театра Рафига Азимова.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)