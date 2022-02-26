Алибаба Мамедов оставил такой след, что его творчество будет жить на протяжении многих веков - Рамиз Гулиев

БАКУ /Trend Life/ - В лице Алибабы Мамедова мы потеряли одного из самых видных представителей национальной музыкальной культуры, сказал Trend Life корифей национального искусства, выдающийся исполнитель на таре, лауреат Государственной премии, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", народный артист, профессор Рамиз Гулиев.

"Алибаба Мамедов - автор прекрасных произведений национальной музыки, мугамов. Как выдающийся ханенде он завоевал любовь и признание миллионов слушателей. Сегодня мы провожаем его в последний путь. Алибаба Мамедов оставил такой след, что на протяжении многих лет, веков его песни, исполнение, творчество будут жить. Такие мастера, как Алибаба Мамедов, никогда не будут забыты", - сказал народный артист.

Алибаба Мамедов скончался 25 февраля на 93-м году жизни. Он похоронен на I Аллее почетного захоронения в Баку.

Алибаба Мамедов родился 5 февраля 1930 года в бакинском поселке Маштага. Музыкальное образование получил в 1953-1958 годах в классе ханенде Сеида Шушинского в Азербайджанской государственной музыкальной школе. С 1945 года – солист Азербайджанской государственной филармонии (ныне – Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева), в 1978-1988 годах – солист "Азконцерта". В 1968 году по инициативе маэстро Ниязи создал при филармонии ансамбль народных инструментов "Хумаюн". Народный артист сам руководил ансамблем. Видный представитель мугамного искусства сыграл особую роль в исполнительском искусстве Азербайджана. Алибаба Мамедов – автор более 100 песен и теснифов. Записи мугамов "Раст", "Баяты-Шираз", "Рахаб", "Дашти", "Хумаюн" и других в его исполнении хранятся в Золотом фонде национального искусства. Как педагог Алибаба Мамедов воспитал не одно поколение исполнителей мугама и народных песен. Творчество Алибабы Мамедова – замечательный пример сохранения и развития традиций национальной школы ханенде.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)