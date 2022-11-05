В Four Seasons Baku состоялось торжественное открытие бутика "Азерхалча" – красочные Карабахские скакуны и потрясающие ковры (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Four Seasons Hotel Baku состоялось торжественное открытие бутика "Азерхалча", ставшее ярким событием в жизни столицы, сообщает Trend Life.

В партнерстве с "Азерхалча", в честь Дня Победы в Азербайджане 8 ноября, лобби отеля Four Seasons Hotel Baku было украшено новой потрясающей инсталляцией художника Рашада Алекберова, представляющей четырех летящих Карабахских скакунов - четырех различных видов карабахских ковров (Челеби, Малыбейли, Хатаи и Гасымушаги), символизирующей возрождение уникальной культуры древнего Карабаха, освобожденного от 30-летней оккупации. Карабахские скакуны и народное искусство ковроткачества отдают дань уважения богатой культуре и наследию Азербайджана.

На открытии председатель правления ОАО "Азерхалча", заслуженный деятель искусств Азербайджана Эмин Мамедов отметил, что Карабахские скакуны, считающиеся одним из национальных символов Азербайджана, олицетворяют свободу и благородство. Утончённая красота, сила, особая грация Карабахских скакунов всегда восхищала художников, писателей и поэтов, отражавших в своих произведениях уникальность этой верховой породы. Именно с Карабахом напрямую связана традиционная игра човган (древняя восточная конно-спортивная командная игра), включённая в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

"Ковроткачество является одним из наиболее значимых и древних видов азербайджанского народно-прикладного искусства, традиции и секреты которого бережно хранились и передавались из поколения в поколение. Азербайджанский ковер со своим стилизованным языком узора, колоритом и художественным совершенством исторически радует и удивляет, входит в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Прекрасные ковры и ковровые изделия, созданные руками азербайджанских мастериц, украшают лучшие музеи мира. Когда речь заходит о традиционных ремеслах, то мы с уверенностью можем представлять Азербайджан как страну с глубоким богатым наследием. Наша цель - сохранить наши древние традиции, тем самым позволив следующему поколению продолжать наслаждаться сокровенными навыками и ремеслами наших предков. Для нас большая честь сотрудничать с Four Seasons Hotels and Resorts, брендом, который уделяет особое внимание сохранению мастерства и культуры в своей основе", - отметил Эмин Мамедов.

Генеральный менеджер Four Seasons Hotel Baku Боб Сури отметил важность реализации проекта, который направлен на пропаганду азербайджанских ковров, в том числе среди зарубежных гостей, которые посещают страну и также останавливаются в отеле.

"В качестве эксклюзивного партнера в сфере гостиничного бизнеса Four Seasons Hotel Baku с гордостью объявляет об открытии бутика "Азерхалча" на территории отеля, одновременно с открытием витрины в лобби. Каждый гость будет приятно удивлен красотой азербайджанских ковров. Один из уголков бутика посвящен демонстрации сложного процесса ковроткачества и того, как прекрасные композиции воплощаются в жизнь. Каждый может принять участие в процессе ковроткачества", - отметил Боб Сури.

Эмин Мамедов и Боб Сури приняли участие в торжественной церемонии разрезания красной ленты, символизирующей открытие бутика. Гостям был также представлен чайный стол. Инсталляция "Карабахские скакуны" будет представляться до 18 ноября.

Фото- Вугар Иманов