Министр культуры Азербайджана находится в поездке по регионам страны (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли находится в поездке по регионам страны с целью изучения на месте условий работы учреждений культуры и учебных заведений в этой сфере, текущего состояния материально-технической базы, качества оказываемых услуг, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Министр провел прием граждан в городе Гянджа, выслушав обращения и предложения жителей городов Гянджа и Нафталан, Геранбойского, Самухского, Кельбаджарского и Ходжалинского районов, а также других регионов, посетил ряд учреждений культуры и художественного образования в Гяндже.

Кроме того, Адиль Керимли побывал в кинотеатре "Низами Гянджеви" (в настоящее время не функционирует), Центре Мехсети Гянджеви, Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова и Центре урбанизации при филармонии, где встретился с художниками, побеседовал с жителями исторического центра Гянджи – улицы Джавадхана.

Затем министр посетил ряд учреждений культуры и художественного образования в Гёйгёльском районе, где посетил Дом-музей Виктора Кляйна, историко-краеведческий музей, Централизованную библиотечную систему и Центр культуры района, Детскую музыкальную школу имени Ашуга Шамшира, а также катакомбы (исторический подземный город).

В ходе осмотра были даны соответствующие поручения и рекомендации по восстановлению и усовершенствованию деятельности, устранению существующих проблем, более эффективному использованию имеющихся возможностей, обеспечению охраны исторических сооружений в соответствии с современными требованиями.