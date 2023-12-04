Испанские архитекторы будут участвовать в проектах на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана

БАКУ /Trend Life/ - Известные испанские архитекторы и руководители архитектурных компаний посетили Азербайджанский университет архитектуры и строительства в Баку, сообщает Trend Life. Визит организован компанией "F- Holding", действующей в Азербайджане и Испании.

Ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства, заслуженный архитектор, профессор Гюльчохра Мамедова рассказала гостям о деятельности университета, количестве студентов, о том, как проходит образовательный процесс, связях с зарубежными университетами и т.д. На мероприятии были обсуждены вопросы по различным направлениями сотрудничества между университетом и испанскими архитекторами, руководителями компаний, работающих в данной сфере.

В рамках визита был подписан меморандум о взаимопонимании между Азербайджанским университетом архитектуры и строительства и "F- Holding". Меморандум предусматривает привлечение зарубежных специалистов для преподавания в университете, реализацию различных программ, проведение мастер-классов, конференций и других мероприятий. Также планируется совместная работа над проектами на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Было отмечено, что сотрудничество с "F- Holding" положительно скажется на образовательном процессе, и принесет эффективные плоды.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!