Скончался заслуженный артист Азербайджана Мовсум Гусейнов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня на 67 году жизни после продолжительной болезни скончался актер Сумгайытского государственного музыкально-драматического театра, заслуженный артист Азербайджана Мовсум Гусейнов, сообщает Trend Life.

Мовсум Гусейнов родился 13 июня 1958 года в Лачынском районе. Выпускник Азербайджанского государственного института культуры и искусств. Служил в Сумгайытском государственном музыкально-драматическом театре, Азербайджанском государственном академическом театре музыкальной комедии и Бакинском муниципальном театре, где воплотил множество ярких образов. Сыграл в таких фильмах как "Hücum", "Qəzəlxan", "Yük", "Beşmərtəbəli evin altıncı mərtəbəsi", "Otel otağı" и т.д.

Allah rəhmət eləsin!

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