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Скончался заслуженный артист Азербайджана Мовсум Гусейнов (ФОТО)

Социум Материалы 20 января 2025 14:20 (UTC +04:00)
Скончался заслуженный артист Азербайджана Мовсум Гусейнов (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Сегодня на 67 году жизни после продолжительной болезни скончался актер Сумгайытского государственного музыкально-драматического театра, заслуженный артист Азербайджана Мовсум Гусейнов, сообщает Trend Life.

Мовсум Гусейнов родился 13 июня 1958 года в Лачынском районе. Выпускник Азербайджанского государственного института культуры и искусств. Служил в Сумгайытском государственном музыкально-драматическом театре, Азербайджанском государственном академическом театре музыкальной комедии и Бакинском муниципальном театре, где воплотил множество ярких образов. Сыграл в таких фильмах как "Hücum", "Qəzəlxan", "Yük", "Beşmərtəbəli evin altıncı mərtəbəsi", "Otel otağı" и т.д.

Allah rəhmət eləsin!

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Скончался заслуженный артист Азербайджана Мовсум Гусейнов (ФОТО)
Скончался заслуженный артист Азербайджана Мовсум Гусейнов (ФОТО)
Скончался заслуженный артист Азербайджана Мовсум Гусейнов (ФОТО)
Скончался заслуженный артист Азербайджана Мовсум Гусейнов (ФОТО)
Скончался заслуженный артист Азербайджана Мовсум Гусейнов (ФОТО)
Скончался заслуженный артист Азербайджана Мовсум Гусейнов (ФОТО)
Скончался заслуженный артист Азербайджана Мовсум Гусейнов (ФОТО)
Скончался заслуженный артист Азербайджана Мовсум Гусейнов (ФОТО)
Скончался заслуженный артист Азербайджана Мовсум Гусейнов (ФОТО)
Скончался заслуженный артист Азербайджана Мовсум Гусейнов (ФОТО)
Скончался заслуженный артист Азербайджана Мовсум Гусейнов (ФОТО)
Скончался заслуженный артист Азербайджана Мовсум Гусейнов (ФОТО)
Скончался заслуженный артист Азербайджана Мовсум Гусейнов (ФОТО)
Скончался заслуженный артист Азербайджана Мовсум Гусейнов (ФОТО)
Скончался заслуженный артист Азербайджана Мовсум Гусейнов (ФОТО)
Скончался заслуженный артист Азербайджана Мовсум Гусейнов (ФОТО)
Скончался заслуженный артист Азербайджана Мовсум Гусейнов (ФОТО)
Скончался заслуженный артист Азербайджана Мовсум Гусейнов (ФОТО)
Скончался заслуженный артист Азербайджана Мовсум Гусейнов (ФОТО)
Скончался заслуженный артист Азербайджана Мовсум Гусейнов (ФОТО)
Скончался заслуженный артист Азербайджана Мовсум Гусейнов (ФОТО)
Скончался заслуженный артист Азербайджана Мовсум Гусейнов (ФОТО)
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