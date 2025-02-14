В Баку прошел торжественный вечер, посвященный Дню восстановления государственности Литвы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел торжественный вечер и прием, посвященный Дню восстановления государственности Литвы, сообщает Trend Life.

Перед началом мероприятия в фойе центра посол Литвы в Азербайджане Кестутис Вашкелявичюс вместе с представителями дипмиссии встречал гостей, среди которых были главы посольств, представители общественности и государственных структур, культуры и науки. Гостям были представлены блюда азербайджанской и литовской кухни.

Вечер открылся с государственных гимнов Азербайджана и Литвы в исполнении литовского квартета имени Чюрлениса.

Посол Литвы в Азербайджане Кестутис Вашкелявичюс в своем выступлении рассказал об истории Дня восстановления государственности Литвы, отмечаемого 16 февраля и берущего начало с 1918 года, когда на заседании в Вильнюсе наделенный полномочиями народа Литовский совет провозгласил восстановление независимого демократического литовского государства. Было подчеркнуто, что за эти годы Литва прошла тяжелый, но славный путь на пути к государственности и независимости, экономического развития и международного авторитета. Посол отметил успешное развитие отношений между странами в политической, социально-экономической, культурной и иных сферах. Азербайджан и Литва признали независимость друг друга в 1991 году, а дипломатические отношения установлены 30 лет назад - 20 ноября 1995 года.

Затем состоялся концерт струнного квартета имени Микалоюса Чюрлениса, который исполнил произведения Микалоюса Чюрлениса, Йозефа Гайдна, Астора Пьяццоллы, Фаустаса Латенаса и Джованни Соллимы. Выступления сопровождались кадрами картин Микалоюса Чюрлениса, который был композитором и художником: 150-летие Мастера широко отмечается в этом году.

Струнный квартет имени Чюрлениса, основанный в 1968 году, известен своим новаторским подходом и высоким техническим мастерством. В 1990 году ансамбль стал одним из первых лауреатов престижной Национальной премии Литвы в области культуры и искусства – высшей награды страны. Музыканты квартета исполняют произведения на уникальных инструментах, созданных итальянскими мастерами XVIII века. Помимо выступлений в составе ансамбля, они также активно сотрудничают с различными музыкальными коллективами и участвуют в творческих проектах.

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