В Армении за сутки выявили 142 случаев заражения COVID-19

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении увеличилось до 3718, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 12 мая, в стране было 3718 выявленных случая заражения. Таким образом, за сутки обнаружено 142 новых случаев.

Умерли от осложнений коронавируса 49 человек (плюс один за истекшие сутки). Количество пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам - 21.