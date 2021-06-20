Блок экс-президента Армении Саргсяна заявил о давлении в ходе выборов

Оппозиционный блок "Честь имею" третьего президента Армении Сержа Саргсяна и экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна заявил о давлении со стороны силовых структур республики в ходе внеочередных парламентских выборов, прошедших в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам представителя блока Айка Мамиджаняна, силовики устроили обыски и задержания сторонников политической силы.

"Некоторое время назад Служба национальной безопасности без оснований и предъявления обвинения устроила обыск в доме мэра города Масиса Давида Амбарцумяна, также хотели обыскать его машину. В городе Артике та же самая структура просто похитила двух кандидатов в депутаты и двух сотрудников нашего штаба. По всей стране беспрецедентные правонарушения", - утверждал он на пресс-конференции.

По словам Мамиджаняна, адвокаты задержанных не знают места их нахождения.