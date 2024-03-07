Иран предупредил Армению

БАКУ /Trend/ - Иран выступает за проведение прямых переговоров между своими ближайшими соседями - Азербайджаном и Арменией и поддержание мира в регионе. Официальный Тегеран готов предпринять шаги, необходимые для обеспечения стабильности в Кавказском регионе.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на агентство IRNA, об этом заявил министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани на встрече с армянским коллегой Суреном Папикяном в Тегеране.

По информации IRNA, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества.

Министр обороны Ирана отметил, что привлечение в регион вооруженных формирований иностранных государств может возыметь обратный эффект. Стороны сами могут обсудить вопросы безопасности и прийти к окончательному решению.

По словам Аштиани, превращение региона в поле геополитической конкуренции со стороны внешних государств противоречит интересам всех стран региона.

Министр также подчеркнул, что прямой контакт Азербайджана с Арменией предотвратит вмешательство в регион сил с целью получения политического превосходства.

"Мы хотим, чтобы между нашими соседями были установлены отношения дружбы и сотрудничества", - добавил он.

Напомним, что покупка Арменией боеприпасов у Франции и других государств, а также приглашение некоторых государств в регион не приветствуются соседними странами. Некоторые иранские СМИ пишут, что высказывания министра обороны на встрече являются предупреждением Армении.

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