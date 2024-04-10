Пашинян обвинил карабахских сепаратистов в попытке переворота в Армении

БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил главарей карабахских сепаратистов в попытке переворота в его стране, передает в среду Trend со ссылкой на армянские СМИ.

По его словам, есть данные, и даже доказательства, что группа сепаратистов Карабаха собиралась взять власть в Армении.

Стоит отметить, что до этого Пашинян обвинял в попытке госпереворота в Армении Россию.

Так, в интервью телеканалу France 24 он заявил, что Россия «напрямую призвала население Армении совершить государственный переворот» в Армении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!