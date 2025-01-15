БАКУ/Trend/ - МИД Армении направил России ноту протеста.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Армении, посол Российской Федерации в стране С.П. Копыркин был вызван в МИД.

«В связи с выпуском 12 января 2025 года программы «Вести недели» на Всероссийском государственном телеканале Российской Федерации, в ходе которой были озвучены искусственно генерируемые нарративы, направленные против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения, 15 января в МИД Армении был вызван посол Российской Федерации в Республике Армения С.П.Копыркин. В ходе встречи послу была передана соответствующая нота протеста», - говорится в сообщении ведомства.