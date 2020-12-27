В Грузии выявлено 1 097 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 208 пациентов
За сутки в Грузии выявлено 1 097 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 208 пациентов, умерли 25 человек, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.
В масштабе страны проведено 8 394 тестов на коронавирус.
Всего с начала пандемии в Грузии выявлено 221 605 случаев заражения коронавирусом, из которых 203 547 человека выздоровели и 2 377 умерли.
Количество активных случаев на текущий момент составляет 15 655 человек, из них 5 677 человек проходят лечение в стационарах, в ковид-гостиницах - 1 393, на дому - 8 585. Состояние 1 009 больных оценивается как тяжелое, из них 441 пациент находится на искусственном дыхании.
По состоянию на 26 декабря в Грузии выявлено 1 784 новых случая коронавируса, выздоровели 4 119 пациентов.
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