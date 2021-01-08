Грузия лидирует по сокращению авиаперевозок среди европейских стран - EUROCONTROL

В 2020 году европейская авиация провела на 6,1 миллиона рейсов меньше, чем в прошлом году, а более половины самолетов в Европе остановлено, сообщает Eurocontrol (Европейская организация по безопасности воздушной навигации), передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

В недавно опубликованном документе под названием «Что COVID-19 сделал с европейской авиацией в 2020 году и перспектива 2021 года», организация отмечает, что объем воздушных перевозок Грузии снизился больше, чем в каком-либо другом европейском государстве.

В 2020 году в Грузии количество рейсов сократилось на 73% или на 34 тысячи рейсов.

В целом же уровень полетов в 2020 году в Европе сравнялся с показателями середины 1980-х годов, отмечает Eurocontrol.

Другими странами, количество авиарейсов в которых значительно сократилось, являются Израиль (- 68%, — 120 тысяч рейсов) и Марокко (- 65%, — 131 тысяч рейсов). Eurocontrol поясняет, что, в отличие от других европейских государств, в Грузии, Израиле и Марокко за лето не произошло значительного восстановления авиасообщения.

Сокращение авиарейсов в других странах выглядит следующим образом:

Великобритания (- 1,3 млн рейсов, — 61%)

Германия (- 1,2 млн рейсов, — 56%)

Испания (- 1,0 млн рейсов, — 61%)

Франция (- 853 тысяч рейсов, — 54%)

Италия (- 797 тысяч, — 60%)

«Мы уверены, что восстановление начнется в 2021 году по мере распространения вакцины по всему миру. Однако ясно, что весь авиационный сектор будет по-прежнему нуждаться в финансовой поддержке в предстоящие годы. И если мы действительно хотим восстановиться и стать еще лучше в 2021 году, мы должны начать решать основные вопросы, такие как способы финансирования, регулирования и интеграции авиационной системы, а также способы обеспечения устойчивости», — сказал генеральный директор Eurocontrol Имонн Бреннан.

Регулярное авиасообщение Грузия закрыла с марта 2020 года. В настоящее время в Грузию из Европы совершаются рейсы из Германии, Франции, Латвии, Литвы, Эстонии. Граждане этих стран могут безоговорочно приехать в Грузию, однако им придется провести в карантине восемь дней.

Согласно данным статистики, наименее пострадавшей страной с точки зрения авиаперевозок стала Норвегия из-за ее критической зависимости от авиасообщения. Объем воздушного движения в Норвегии сократился на 40% по сравнению с 2019 годом, когда он составил 205 тысяч рейсов. После Норвегии меньше всего сократились объемы авиаперевозок в Албании – 46%, и Люксембурге – 47%.