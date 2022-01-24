У четырех грузинских министров выявлен коронавирус

БАКУ /Trend/ - Четыре министра в правительстве Грузии заразились коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По их данным, министр образования и науки Михаил Чхенкели, министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе, министр сельского хозяйства и инфраструктуры Леван Давиташвили и министр обороны Хуаншер Бурчуладзе не присутствовали 24 января на заседании грузинского правительства по состоянию здоровья.

На 22 января число случаев заболевания коронавирусом в Грузии достигло рекордного уровня с начала пандемии – 11 039 заболевших, а на 24 января в стране выявлено 7 947 инфицированных.

В то же время в Грузии зафиксированы низкие показатели вакцинации. За последние 10 месяцев только 42 процента взрослого населения страны получили вакцину от COVID-19.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)