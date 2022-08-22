Минобороны Грузии пояснило, почему в страну ввозят военную технику

Минобороны Грузии распространило заявление, в котором пояснило передвижение военной техники по дороге из Вале (граница Грузии с Турцией) в сторону Тбилиси, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

Ведомство сообщает, что передвижение прицепов с военной техникой по дороге связано с проведением многонациональных военных учений «Достойный партнер 2022» (Noble partner).

По данным ведомства, военная база и полигон Вазиани определены как места дислокации военной техники, которая примет участие в учениях под эгидой НАТО.

«Во время движения по территории Грузии колонну сопровождает экипаж военной полиции… Трейлеры с американской военной техникой въезжают в Грузию из Германии через пять стран — Австрию, Венгрию, Румынию, Болгарию и Турцию», — отмечает Минобороны Грузии.