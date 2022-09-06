Премьер Грузии пожаловался Боррелю на оппозицию

Перспективы вступления Грузии в Евросоюз обсудили сегодня в Брюсселе верховный представитель ЕС по внешней политике Джозеп Боррель и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

Гарибашвили назвал «сильной мотивацией» и «огромной ответственностью» признание европейской перспективы Грузии в июне текущего года.

По информации пресс-службы правительства Грузии, стороны говорили о шагах, от которых зависит предоставление стране статуса кандидата в члены ЕС. Все они сформулированы в 12 рекомендациях Еврокомиссии. Одно из главных условий – преодоление политической поляризации.

Гарибашвили заверил Борреля, что правительство «не жалеет усилий для улучшения существующей политической ситуации», однако для разрешения проблемы «подобная включенность необходима и со стороны оппозиции».

Также премьер Грузии рассказал Боррелю, что его команда «незамедлительно отреагировала на решение Совета Европы и представила план действий по выполнению 12 приоритетов». При этом в процесс были вовлечены «все заинтересованные стороны», подчеркнул он.

При этом Гарибашвили усомнился в том, что Грузия сможет добиться успеха в процессе реализации масштабной программы реформ «без мощной поддержки и помощи Европейского Союза».

«Премьер выразил надежду, что, поскольку Грузия стала частью политики расширения Евросоюза, финансовые инструменты, которые доступны находящимся в процессе присоединения к ЕС, распространятся и на Грузию», — информирует пресс-служба.

Комментируя встречу в своем Twitter, Боррель подтвердил, что «ЕС поддержит Грузию на ее европейском пути». «Мы хотим, чтобы Грузия продвигалась вперед в амбициозных реформах», — добавил он.