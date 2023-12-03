Нацбанк Грузии объявил о начале продаж золотых слитков

БАКУ /Trend/ - Нацбанк Грузии объявил о старте продажи золотых слитков, передает Trend.

Слитки, имеющие номинал 20 граммов и 1 килограмм, были отчеканены по заказу Нацбанка Королевским монетным двором Великобритании. Проба золота высшая - "четыре девятки" – 999,9.

На этом этапе Нацбанк выставляет на продажу сто 20-граммовых сертификатов и десять – в один килограмм. Каждый сертификат поддерживается соответствующим слитком, который будет храниться в хранилище Нацбанка до момента запроса покупателем.

Владелец сертификата может выбрать сохранение его как сбережения, продажу на вторичном рынке или обналичивание, при этом получив соответствующий слиток в Нацбанке. Эти сертификаты также являются беспроцентными бессрочными ценными бумагами, которые могут быть использованы для расчетов через систему GSSS.

Выпуск золотых сертификатов и слитков начался в целях диверсификации инвестиционного рынка и активов, говорится в сообщении Нацбанка. При этом отмечается рост спроса на золото в последнее время во всем мире.