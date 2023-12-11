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Президент Грузии совершит визит в Чехию

Грузия Материалы 11 декабря 2023 02:59 (UTC +04:00)
Президент Грузии совершит визит в Чехию

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Президент Грузии Саломе Зурабишвили в понедельник, 11 декабря, встретится со своим чешским коллегой Петром Павелом в Праге, передает Trend.

Встреча состоится накануне саммита лидеров стран ЕС 14-15 декабря, где будут рассматривать решение о начале переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой и предоставлении кандидатского статуса Грузии.

В ходе встречи президенты Чехии и Грузии обсудят вопросы безопасности и ситуацию на Кавказе.

Кроме того, в Праге у Зурабишвили запланированы встречи с председателем Сената Милошем Выстрчилом и главой палаты депутатов Маркетой Пекаровой-Адамовой.

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