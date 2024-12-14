БАКУ/Trend/ - Михеил Кавелашвили избран шестым президентом Грузии.

Как сообщает в субботу Trend, по данным Центральной избирательной комиссии страны, он получил 224 голоса выборщиков из 300 при минимально необходимых 200.

Инаугурация Кавелашвили запланирована на 29 декабря.

Отметим, что с 2016 года Михеил Кавелашвили был депутатом парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

Он избирался в парламент на выборах 2016 и 2020 годов от тбилисских мажоритарных округов Санзона и Надзаладеви соответственно. В период с 2016 по 2020 год возглавлял комитет по делам спорта и молодежи. До 2022 года был членом фракции «Грузинская мечта».

В июне 2022 года Кавелашвили, вместе с несколькими коллегами, покинул партию и парламентскую фракцию.

В августе 2022 года он стал одним из основателей общественной организации «Сила народа», которая сформировала политическую группу в парламенте, вошедшую в парламентское большинство.

26 октября 2024 года он был избран депутатом парламента Грузии по партийному списку «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», который включал также кандидатов от движения «Сила народа».