В ООН заявили о неизменности позиции по статусу Голанских высот

25 марта 2019 21:11 (UTC+04:00)

Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик после подписания президентом США Дональдом Трампом документа о признании Голанских высот за Израилем заявил, что позиция Организации по этому вопросу не изменилась, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В понедельник Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами в ходе встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

"Для генерального секретаря ясно, что статус Голан не изменился. Позиция ООН по Голанам отражена в соответствующих резолюциях Совбеза", - сказал он на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

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