Как найти самые дешевые авиабилеты?

Специалисты, занимающиеся поиском самых дешевых авиабилетов, дали несколько советов путешественникам, как найти билет за минимальную цену. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Travel and Leisure.

Обычно люди сначала выбирают направление, дату и лишь затем смотрят билеты. Но профессионалы советуют изменить эту стратегию и сначала изучить, по каким направлениям авиаперевозчики предлагают самые дешевые билеты на нужные даты. Так гораздо больше шансов заплатить за перелет минимальные деньги.

Не стоит обращать внимания на активно рекламируемые туры, потому что хорошие тарифы "продают себя сами, безо всякой рекламы", отмечают профессионалы. Они утверждают, что авиакомпании "будут активно продвигать рейсы за 600-800 долларов, в то время как реальная цена билетов составляет 400 долларов".

Эксперты также советуют не надеяться на снижение цены билета в день вылета. Авиакомпании не готовы уменьшить цену для того, чтобы заполнить самолет. "Происходит в точности наоборот: чем ближе дата вылета, тем выше цена на билеты", - утверждают специалисты.

А еще они советуют участвовать в программах накопления миль. Ведь благодаря этому иногда удается летать абсолютно бесплатно.

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