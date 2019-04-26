В Google появилась перчатка бесконечности Таноса

26 апреля 2019 12:27 (UTC+04:00)

В поисковике Google появилась перчатка бесконечности Таноса - героя Marvel из фильма "Мстители: Финал", кликнув на которую можно "уничтожить" половину результатов выдачи. При этом, если нажать на перчатку еще раз, то исчезнувшие результаты вернутся, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Для того, чтобы воспользоваться перчаткой необходимо набрать имя супергероя в командной строке или любым другим образом перейти на посвященную титану страницу.

По сюжету "Мстителей" Танос с помощью перчатки бесконечности делает щелчок пальцами, в результате чего половина существ во Вселенной обращается в прах.

Фильм "Мстители: Финал" вышел в мировой прокат 24 апреля, а в российском появится 29 апреля. Главные роли в картине исполняют Бри Ларсон, Скарлетт Йоханссон, Карен Гиллан, Крис Эванс, Крис Хемсворт и другие. Согласно сюжету, оставшиеся в живых члены команды "Мстителей" и их союзники должны разработать план, который поможет противостоять разрушительным действиям главного злодея.

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