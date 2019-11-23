Конференция ООН по Ближнему Востоку приняла итоговую декларацию

Страны - участницы конференции ООН по вопросу создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от всех видов оружия массового уничтожения (ОМУ), приняли в пятницу декларацию по итогам первой сессии конференции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Конференция ООН приняла политическую декларацию, в которой она провозгласила торжественное обязательство открыто и всеобъемлюще продолжать разработку соглашения о [создании] на Ближнем Востоке зоны, свободной от ОМУ", - написал Ульянов в Twitter. Дипломат сообщил, что всем государствам региона было направлено приглашение поддержать декларацию и принять участие в следующих сессиях конференции.

Постпред также отметил, что было достигнуто соглашение о проведении ежегодных сессий конференции в конце ноября. Проведение второй сессии намечено на 16-20 ноября 2020 года. Она пройдет под председательством Кувейта.

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