Johnson & Johnson сообщила, что ее вакцина надежно защищает от штамма "Дельта"
Однокомпонентная вакцина против коронавируса, созданная американской компанией Johnson & Johnson, продемонстрировала высокую эффективность в борьбе со штаммом "Дельта". Об этом свидетельствует информация, опубликованная в четверг на сайте разработчика, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Johnson & Johnson сегодня сообщила о данных, которые показали, что ее однокомпонентная вакцина против коронавируса вырабатывает сильную, длительную защиту от быстро распространяющегося штамма "Дельта" <...>", - говорится в тексте.
В компании подчеркнули, что длительность иммунного ответа составляет не менее восьми месяцев.
Кроме того, в сообщении отмечается, что данный препарат эффективен и в отношении других "широко распространенных штаммов SARS-CoV-2".
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