В WhatsApp появилась функция присоединения к групповому звонку после его начала

Новая функция, позволяющая присоединиться к групповому звонку после его начала, появилась в приложении WhatsApp. Об этом сообщила в понедельник его владелец - американская корпорация Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы представляем возможность присоединиться к групповому звонку даже после его начала", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании. Участники группы смогут "отключаться и снова присоединяться в течение разговора". В компании полагают, что данная функция должна "привнести спонтанность и легкость" в групповые звонки в WhatsApp.

В заявлении отметили, что новая возможность станет доступна уже с понедельника. Кроме того, предполагается, что будет обновлен интерфейс, чтобы пользователь "видел, кто участвует в разговоре и кто был приглашен, но еще не присоединился".