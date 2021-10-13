Грета Тунберг прокомментировала возможную встречу с Байденом

Экологическая активистка из Швеции, восемнадцатилетняя Грета Тунберг в беседе с представителями организации Covering Climate Now не исключила своей встречи с американским президентом Джо Байденом. Видеозапись интервью размещена на YouTube-канале Covering Climate Now, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Возможно, да», — ответила активистка на вопрос о вероятной встрече с лидером США.

В сентябре текущего года Грета Тунберг обвинила мировых лидеров в «преднамеренном бездействии» в решении вопросов, связанных с изменением климата и «предательстве настоящих и будущих поколений». Она заявила, что обещания решить проблемы климатического кризиса — лишь «бла-бла-бла».

Грета Тунберг допустила, что встреча с Байденом может произойти в ноябре на конференции ООН по изменению климата (COP26).