В Бельгии санитарный пропуск будет действительным при условии бустерной прививки

Министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук подтвердил, что в скором времени санитарный пропуск (Covid Safe Ticket) будет считаться действительным только при включении в него бустерной дозы вакцины, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Наступит момент, дата которого еще не определена, когда прививка бустерной дозой станет определяющей для разрешения на получение Covid Safe Ticket", - приводят бельгийские СМИ слова министра, отвечавшего во вторник на вопросы депутатов Палаты представителей (нижняя палата бельгийского парламента).

"Это не займет много времени. Это будет решение европейского масштаба", - добавил Ванденбрук, отметив, что для его принятия понадобится несколько недель.

По мнению министра, это логичный шаг в создавшейся в стране эпидемиологической обстановке, так как эффект "базовой вакцинации" в течение нескольких месяцев сильно ослабляется, и бустерная прививка вновь укрепляет его.

На еженедельном брифинге, посвященном эпидемиологической ситуации в бельгийской столице, во вторник было сказано, что число заражений коронавирусом растет экспоненциальным образом в Брюссельском регионе из-за распространения штамма "омикрон".