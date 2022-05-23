Число беженцев и внутренне перемещенных лиц в мире превысило 100 млн

Число беженцев и внутренне перемещенных лиц, покинувших свои дома из-за вооруженных конфликтов, насилия и преследований, впервые превысило в мире 100 млн. Об этом сообщило в понедельник Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Число людей, которые были вынуждены бежать от конфликтов, насилия и преследований, превысило ошеломляющую черту в 100 млн впервые за всю историю", - отметили в УВКБ.

В ведомстве пояснили, что в конце 2021 года число "принудительно перемещенных людей в мире выросло до 90 млн" из-за "новых волн насилия или затянувшихся конфликтов в таких странах, как Афганистан, Буркина-Фасо, Демократическая Республика Конго, Мьянма, Нигерия и Эфиопия". Помимо этого, события в Украине привели в 2022 году к "перемещению 8 млн человек внутри этой страны, также было зарегистрировано более 6 млн беженцев".