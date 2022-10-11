Семь судов доставят украинское продовольствие в Турцию, Египет и Израиль

Украинские порты в понедельник покинули семь судов с почти 56 тыс. тонн продовольствия, получив разрешение от совместного координационного центра (СКЦ), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"10 октября семь судов покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 55 750 тонн зерна и другой продукции АПК в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении СКЦ.

Пять сухогрузов - Basel Athena (19 тыс. тонн пшеницы), Taj (10,5 тыс. тонн кукурузы), Islander A (7,2 тыс. тонн пшеницы), Blue Shark (3,4 тыс. тонн соевых бобов) и Jaguar (2,5 тыс. тонн продовольствия) отплыли в Турцию.

Помимо этого, судно Mehmet Bey доставит в Египет 7,6 тыс. тонн соевых бобов. Судно Ekmen Trans отправилось в Израиль с 5,5 тыс. тонн рапсового шрота.

В СКЦ уточнили, что "зерно, поступившее в пункт назначения, может пройти переработку и затем - быть переправлено в другие страны".

"По состоянию на 10 октября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 6 868 748 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 629 судов - 320 на прибытие в украинские порты и 309 - на выход из них", - подчеркивается в сообщении.