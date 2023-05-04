Швеция ужесточила антитеррористическое законодательство

Парламент Швеции принял поправки, ужесточающие действующее законодательство по борьбе с терроризмом, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс"

В частности, за участие в деятельности экстремистских организаций срок лишения свободы увеличен до четырех лет, если обвиняемый занимался поддержкой или пропагандой этой организации. Срок может быть увеличен до восьми лет, если участник организации обвинялся в тяжком преступлении.

Лидеру террористической организации теперь будет грозить пожизненный срок, который на практике в Швеции означает 20-25 лет лишения свободы минимум.

Кроме того, закон отныне запрещает финансировать террористические организации, вербовать в них или восхвалять их. Незаконным также станут поездки за рубеж с целью присоединиться к подобной группировке.

Принятые поправки вступят в силу 1 июня. За них проголосовали 268 депутатов, 34 - против, а 47 воздержались.

Швеция и Финляндия в 2022 году подали заявки на вступление в НАТО. Турция как член НАТО поставила ряд условий, которые обе скандинавские страны должны были выполнить, чтобы Анкара ратифицировала их вступление в альянс. Затем в Анкаре заявили, что Швеция не полностью выполнила эти условия. Переговоры о вступлении Швеции в НАТО были заморожены.

В начале апреля Финляндия выполнила все формальности и официально вступила в НАТО.