Необходимо начать работу по созданию независимого палестинского государства - Хакан Фидан

БАКУ /Trend/ - Необходимо начать работу по созданию подлинно независимой Палестины.

Как передает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции, прошедшей на полях заседания Совета Безопасности ООН.

Министр сказал, что Турция ведет интенсивную работу по выполнению как юридических, так и моральных обязательств международного сообщества. Он заявил о важности достижения срочного прекращения огня.

Министр отметил, что нужно срочное содействие для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

"Но параллельно с этим нам следует начать решать корень существующей проблемы - работать над урегулированием на основе принципа двух государств", - добавил Хакан Фидан.