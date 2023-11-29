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Необходимо начать работу по созданию независимого палестинского государства - Хакан Фидан

В мире Материалы 29 ноября 2023 22:53 (UTC +04:00)
Необходимо начать работу по созданию независимого палестинского государства - Хакан Фидан

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Необходимо начать работу по созданию подлинно независимой Палестины.

Как передает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции, прошедшей на полях заседания Совета Безопасности ООН.

Министр сказал, что Турция ведет интенсивную работу по выполнению как юридических, так и моральных обязательств международного сообщества. Он заявил о важности достижения срочного прекращения огня.

Министр отметил, что нужно срочное содействие для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

"Но параллельно с этим нам следует начать решать корень существующей проблемы - работать над урегулированием на основе принципа двух государств", - добавил Хакан Фидан.

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