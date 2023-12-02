В ВОЗ заявили о необходимости восстановления доставки гуманитарной помощи в сектор Газа

БАКУ /Trend/ - Доставка гуманитарной помощи в сектор Газа должна быть восстановлена, написал на своей странице в соцсети X глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Trend.

Он заявил о необходимости поставок гуманитарной помощи на том уровне, который был во время действия режима прекращения огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Глава ВОЗ отметил, что поставки предметов первой необходимости в сектор Газа должны немедленно возобновиться и вернуться, по крайней мере, к уровню, достигнутому во время последнего прекращения огня, но нужно предпринять гораздо больше мер.