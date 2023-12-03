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Израильская армия обнаружила в секторе Газа сотни туннелей ХАМАС

В мире Материалы 3 декабря 2023 16:17 (UTC +04:00)
Израильская армия обнаружила в секторе Газа сотни туннелей ХАМАС

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили в секторе Газа более 800 туннельных шахт, принадлежащих палестинскому движению ХАМАС, сообщила пресс-служба израильской армии, передает Trend.

Отмечается, что были успешно уничтожены примерно 500 из этих туннеле с применением различных методов, в том числе с помощью взрывчатки и блоков.

Пресс-служба армии подчеркнула, что туннели были развернуты в жилых районах, часто вблизи или внутри гражданских объектов, таких как школы, детские сады, мечети и игровые площадки.

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