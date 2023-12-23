Автомобили с гуманитарной помощью отправились через КПП "Рафах" в сектор Газа

БАКУ /Trend/ - Сорок грузовиков, доставляющих гуманитарную помощь для жителей сектора Газа, направляются в палестинский анклав через контрольно-пропускной пункт "Рафах", сообщают арабские СМИ, передает Trend.

Сообщается, что шесть бензовозов с дизельным топливом также пересекли границу с Газой. С начала утра субботы из палестинского анклава в египетскую территорию были эвакуированы 250 человек, обладающих двойным гражданством.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.