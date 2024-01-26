Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

Армия ОАЭ получит боевых роботов

В мире Материалы 26 января 2024 04:20 (UTC +04:00)
Армия ОАЭ получит боевых роботов

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Эстонская компания Milrem Robotics поставит 60 боевых роботов и беспилотных наземных транспортных платформ армии Объединенных Арабских Эмиратов.

Как передает Trend, об этом сообщает Defense News.

О заключении контракта между Milrem Robotics и Министерством обороны ОАЭ объявили в ходе выставки Unmanned Systems Exhibition & Conference (UMEX). Армия ОАЭ получит машины с вооружением и разведывательным оборудованием.

"Контракт включает поставку гусеничных роботизированных боевых машин с 30-миллиметровыми пушками Mk44, боевых единиц THeMIS, оснащенных дистанционно управляемыми модулями с 30-миллиметровыми пушками M230LF, и разведывательных машин THeMIS с системами радаров и камер, включающих возможности обнаружения выстрелов", — говорится в заявлении компании.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости