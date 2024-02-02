ЦБ Египта повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Египта принял решение о повышении ключевой ставки по операциям ЦБ на 200 базисных пунктов, увеличив ее с 19,25% до 21,25%, передает Trend.

Комитет по денежно-кредитной политике ЦБ отметил, что несмотря на снижение инфляционного давления в мире, остается неопределенность в отношении инфляционных ожиданий. Это связано с глобальными ценами на сырьевые товары и общемировой геополитической напряженностью, а также нарушениями судоходства в Красном море.

Темпы роста реального ВВП Египта в третьем квартале 2023 года снизились до 2,7%, по сравнению с 2,9% в предыдущем квартале. Первоначальные показатели четвертого квартала также указывают на замедление экономической активности. Центробанк прогнозирует замедление темпов роста ВВП в течение 2023-2024 финансового года, с последующим постепенным восстановлением. Уровень безработицы в стране стабилизировался на рекордно низком уровне в 7,1%.