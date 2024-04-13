Кристалина Георгиева вновь стала директором-распорядителем МВФ

БАКУ /Trend/ - Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил кандидатуру нынешнего директора-распорядителя финучреждения Кристалины Георгиевой на второй пятилетний срок. Об этом говорится в письменном заявлении руководства фонда, передает Trend.

"Совет исполнительных директоров МВФ утвердил кандидатуру Кристалины Георгиевой на должность директора-распорядителя МВФ на второй пятилетний срок, начинающийся 1 октября 2024 года. Решение совета было единогласным", - отмечается в документе.