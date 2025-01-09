Участие Армении и в ЕС, и в ЕАЭС невозможно - Кремль

БАКУ /Trend/ - Участие Армении и в Евросоюзе, и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) невозможно.

Как передает Trend, об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Быть членами двух разных организаций, гипотетически рассуждая, просто невозможно. Здесь одно таможенное пространство, здесь одна зона свободного перемещения товаров и услуг, людей и капитала, там - другие нормы", - сказал он.

Песков добавил, что пока трудно оценить значение возможного членства Армении в ЕС. "Смотря какие будут акценты у армянской стороны", - сказал он.

Представитель Кремля также добавил, что ЕС самостоятельно инициирует процессы по членству в объединении, поэтому необходимо дождаться реакции Брюсселя на инициативу Армении вступить в ЕС. "Мы знаем, что это Евросоюз инициирует процессы по членству. Здесь нужно понять, какая позиция на этот счет у Евросоюза", - сказал Песков.