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Парламент Алжира предлагает законопроекты против колониального наследия Франции

В мире Материалы 1 февраля 2025 18:03 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Парламент Алжира представил два законопроекта, направленных на борьбу с колониальным наследием Франции, передает Trend.

Первый законопроект предусматривает исключение французского языка из всех официальных законодательных документов. В случае его принятия "Официальный вестник" Алжира будет публиковаться исключительно на арабском языке.

Второй законопроект требует от Франции официального признания преступлений, совершенных в период колониального правления в Алжире. В документе упоминаются военные преступления, преступления против человечности и геноцид.

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