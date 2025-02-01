Парламент Алжира предлагает законопроекты против колониального наследия Франции

БАКУ /Trend/ - Парламент Алжира представил два законопроекта, направленных на борьбу с колониальным наследием Франции, передает Trend.

Первый законопроект предусматривает исключение французского языка из всех официальных законодательных документов. В случае его принятия "Официальный вестник" Алжира будет публиковаться исключительно на арабском языке.

Второй законопроект требует от Франции официального признания преступлений, совершенных в период колониального правления в Алжире. В документе упоминаются военные преступления, преступления против человечности и геноцид.