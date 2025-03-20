БАКУ/Trend/- Россия передала Азербайджану предложения по урегулированию ситуации с «Русским домом».

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

«Наши предложения по урегулированию сложившейся ситуации переданы нашим партнерам. Рассчитываем на скорейший выход на какое-то компромиссное решение»,- сказала она.

Напомним, что после информирования российской стороны о том, что Российский информационно-культурный центр – представительство «Россотрудничества» в Азербайджане - «Русский дом» не имеет регистрации в качестве юридического лица и нарушает законодательство Азербайджана, 3 февраля 2025 года была направлена нота российской стороне о прекращении деятельности «Русского дома».

Позже «Русский дом» заявил о приостановлении своей деятельности.

«В связи с требованием Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики представительство Россотрудничества - Русский дом в Баку предпринимает меры по приостановлению своей деятельности»,- говорилось в заявлении организации.