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Израильская армия ликвидировала еще одного высокопоставленного командира ХАМАС

Арабские страны Материалы 6 ноября 2023 18:37 (UTC +04:00)
Израильская армия ликвидировала еще одного высокопоставленного командира ХАМАС

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Израильская армия ликвидировала еще одного высокопоставленного командира ХАМАС.

Об этом сообщила Армия обороны Израиля, передает Trend.

Сообщается, что данное лицо являлось командиром батальона ХАМАС в Дейр аль-Балах. Его имя пока не разглашается.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. Сначала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.

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