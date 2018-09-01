Беларусь ограничивает ввоз птицы из региона Франции из-за птичьего гриппа

1 сентября 2018 09:11 (UTC+04:00)

Беларусь ограничивает ввоз птицы из региона Бретань (Франция) из-за птичьего гриппа. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

По информации главного ветеринарного инспектора Франции и Международного эпизоотического бюро, на территории департаментов Морбиан, Финистер региона Бретань зарегистрирован новый случай заболевания птиц низкопатогенным гриппом. В связи с этим с 1 сентября вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из региона Бретань живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, охотничьих трофеев (пернатая дичь) и другой продукции.

В департаменте информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты птицеводческих объектов всех форм собственности.

Грипп птиц - контагиозная болезнь, характеризующаяся угнетением, отеками, поражением органов дыхания, пищеварения. Экономический ущерб от него велик в связи с массовой гибелью заболевших птиц, необходимостью жестких карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий, включая уничтожение больной птицы.

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